Taranto, ponte girevole e aperto e in migliaia accolgono la Vespucci

TARANTO - In migliaia oggi hanno assistito al passaggio dal canale navigabile di Taranto della nave scuola Amerigo Vespucci con l’apertura straordinaria del ponte girevole. Il veliero conclude nella città pugliese la Campagna d’istruzione 2020 degli allievi ufficiali della prima classe dell’Accademia Navale del corso «Esperia».

Entrata in Mar Piccolo, nave Vespucci ha ammainato le vele, invertito la rotta e ingaggiato nuovamente il canale, per ormeggiare alla banchina del castello Aragonese. L’ultimo e unico transito a vela del canale navigabile del Vespucci risale al 1965, quando la nave, al comando di uno dei più celebri ufficiali e velisti della Marina Militare, Agostino Straulino, uscì dal Mar Piccolo con le vele dell’albero di Trinchetto e i fiocchi al vento, spinto da una rara tramontana.

A bordo della nave, durante la manovra, era presente il Comandante in Capo della Squadra Navale, ammiraglio di squadra Paolo Treu, imbarcato per l’occasione prima dell’ingresso in rada. Non appena ormeggiati, anche il Capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone ha salutato gli allievi e l’equipaggio.

La nave rimarrà ormeggiata presso il Castello Aragonese e la sera si illuminerà con il tricolore, per salutare simbolicamente la città di Taranto e la popolazione, pur non essendo permesse le visite a bordo nel rispetto delle norme di contrasto alla diffusione del Covid-19. Nave Amerigo Vespucci dirigerà domani verso La Spezia, per iniziare una sosta manutentiva periodica, in previsione della Campagna 2021.