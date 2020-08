Tragedia a Palagiano, bimbo di 20 mesi muore annegato in piscina

TARANTO - Tragedia a Palagiano: un bimbo di 20 mesi è morto annegato in una piscina, in un'abitazione privata nel primo pomeriggio. A darne notizia è TeleNorba. Le circostanze sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Sembrerebbe che il bimbo sia sfuggito al controllo dei genitori, che in quel momento stessero pranzando nei festeggiamenti di Ferragosto.