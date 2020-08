Marina di Ginosa, moto contro auto: muore centauro 26enne

Un giovane di 26 anni, Guglielmo Valenza, è morto in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio in contrada Marinella, a Marina di Ginosa (Taranto). La vittima era in sella a una moto che si è scontrata con una Opel Corsa nei pressi del fiume Galaso. È rimasto ferito anche il passeggero della moto, un 28enne trasportato dal 118 all’ospedale SS. Annunziata di Taranto. Illesi gli occupanti della vettura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno eseguito i rilievi per stabilire l'esatta dinamica dell’incidente e stabilire le responsabilità. La vittima lascia la compagna e un figlio di 5 anni.