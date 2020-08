Acqua a Taranto, Autorità bacino: ok a più metri cubi per irrigare

TARANTO - Il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, nel Tarantino, potrà richiedere un aumento di acqua all’Eipli (Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria) da destinare agli agricoltori. L'Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, con una nota a firma del segretario generale Vera Corbelli, risponde alle sollecitazioni della 'Cia-Agricoltori Due Marì delle settimane scorse con le quali si chiedeva una maggiore fornitura di acqua nel 2020 per gli agricoltori serviti dal Consorzio di Bonifica Stornara e Tara. I Consorzi potranno richiedere, in caso di necessità, «direttamente ad Eipli - è detto in una nota - l’erogazione per i mesi estivi di luglio ed agosto, dei volumi risparmiati a partire dal mese di aprile che, nel caso del Consorzio di Stornara e Tara, ammontano a circa un milione di metri cubi». La risposta ottenuta, commenta il presidente di 'Cia- Agricoltori Italiani Due Marì, Piero De Padova, «viene incontro alle sollecitazioni del comparto agricolo della zona occidentale di Taranto che da mesi, alla luce di una serie di circostanze ed esigenze, sta richiedendo un aumento dei volumi di acqua erogati dal Consorzio di Stornara e Tara. Come Cia ci siamo fatti portavoce di questa esigenza e la risposta ottenuta la riteniamo assolutamente positiva in quanto viene incontro alle esigenze dei nostri agricoltori».