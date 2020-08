«Combustioni Sonore»: a Manduria la musica non si ferma

«Combustioni Sonore»: è questo il titolo del festival di 11 giorni non-stop che dal 20 al 30 agosto prossimi animerà Manduria (Ta), nella storica location dell'Angelè Pub, da sempre luogo di culto dal quale sono passati i tour di artisti del panorama musicale nazionale. In un periodo di distanziamento sociale e spaziale, in un momento in cui la musica ed i musicisti stanno subendo le conseguenze gravi di una situazione di tutela quasi nulla, e promozione ridotta al minimo della cultura e delle iniziative artistiche, si è riusciti a mettere in piedi l'intera rassegna, curata da XO La Factory.

Gli artisti in calendario sono:

20 agosto Carmelo Pipitone [from Marta sui tubi]

21 agosto Guignol

22 agosto Dino Fumaretto

23 agosto Putan Club

24 agosto Filippo Poderini

25 agosto Spaccailsilenzio!

26 agosto ElektroWave

27 agosto Ginger Bender

28 agosto Giacomo Toni

29 agosto SmashRoom I Need

30 agosto Secret Sight

I concerti avranno luogo ogni sera alle 21:30, sul palco allestito sotto il campanile, in Vico III Ferdinando Donno 24 a Manduria (TA), conformemente alle attuali disposizioni in materia di sicurezza relativamente al Covid.

Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/299230437796811