Taranto, firmato protocollo per formare i «manager» del turismo del mare

TARANTO - Il sindaco Rinaldo Melucci e il presidente della fondazione «ITS Turismo e Beni Culturali Puglia» Giuseppina Antonaci hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che consentirà l’attivazione a Taranto del percorso di studi «Management 4.0 del turismo per lo sviluppo di una blue destination».

La collaborazione tra l’ente e l’istituto tecnico superiore nasce grazie al lavoro svolto dall'amministrazione Melucci nella direzione di offrire opportunità di formazione altamente professionalizzanti, avendo sempre come obiettivo la transizione verso un modello economico che valorizzi la risorsa mare. Il percorso formativo biennale sfornerà figure professionali in grado di far fronte alle esigenze del turismo del mare e del turismo nautico, prevedendo anche una collaborazione con Costa Crociere.

«Le professioni legate all'economia del mare rappresentano un’occasione formativa estremamente interessante per i nostri giovani – il commento del sindaco Melucci –, soprattutto nella prospettiva tracciata con gli investimenti che abbiamo predisposto per attrarre il turismo crocieristico e la nautica da diporto, rivitalizzando il rapporto tra città e mare. Il protocollo sottoscritto con l’ITS che offre, peraltro, corsi completamente gratuiti, è un'altra tappa del percorso di valorizzazione dell’offerta formativa cittadina a esclusivo vantaggio dei nostri ragazzi, soprattutto di chi desidera inserirsi nel mondo del lavoro subito e in maniera qualificata».