Taranto, lanciano sassi contro bus: ferito autista

TARANTO - Alcune pietre sono state scagliate contro due autobus dell’Amat di Taranto, l’azienda per la mobilità urbana. Il primo episodio è avvenuto al quartiere Paolo VI, in via Nenni, sulla linea 17, dove una pietra lanciata contro il mezzo ha colpito l’autista, che è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Il secondo è accaduto a Statte, sulla linea 4, senza danni a personale o passeggeri. Qui grosse pietre hanno mandato in frantumi alcuni cristalli della porta posteriore. Il Comune di Taranto, socio unico della società Kyma Amat ha fatto sapere che domani sporgerà denuncia in Procura. In una nota Paolo Castonovi, assessore comunale alle società partecipate, sottolinea che l’amministrazione non si farà "intimidire» e continuerà «a garantire a tutti i tarantini, anche e soprattutto nelle periferie abbandonate da troppo tempo, attenzione e servizi per una città vivibile nelle cui strade, grazie alla sinergia con le forze dell’ordine, vige la legalità. Torno a ricordare che queste azioni delinquenziali, possono facilmente sfociare in tragedia rovinando irrimediabile la vita delle vittime, ma anche degli aggressori. Non saranno pochi delinquenti incivili a fermarci», conclude l’assessore.