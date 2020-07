Taranto, commercio abusivo mitili: sequestrata area di 2mila metri quadrati

TARANTO - Un’area demaniale di 2.000 mq - con diversi manufatti in muratura adibiti a laboratori per la lavorazione abusiva di mitili - è stata sequestrata in via delle Fornaci, nel quartiere Tamburi di Taranto, in una operazione congiunta di Polizia e Guardia Costiera.

Nello specchio d’acqua antistante sono stati trovati sacchi e filari di cozze per circa 600 kg e altri 140 kg erano in fase di lavorazione, tutti sequestrati. Due uomini sono stati denunciati per commercio di sostanze alimentari nocive e per occupazione abusiva di demanio marittimo. Il prodotto sequestrato è stato subito distrutto da autocompattatori dell’Amiu. All’interno dei laboratori Polizia e Guardia costiera hanno trovato bombole di gas, pneumatici, vecchi elettrodomestici, materiali ferrosi vari, divani, bidoni di plastica, attrezzi vari. Nell’area demaniale e sulla battigia, inoltre, c'erano cumuli di rifiuti, tra scarto di mitili, plastica, cime, retine, pneumatici, secchi di vernice, bidoni contenenti cemento, gavitelli in plastica, fusti di carburante/lubrificanti, materiale ferroso e pedane in legno.