Taranto, si costituisce Comitato cittadino per la salute e l'ambiente

Si è costituito a Taranto il Comitato Cittadino per la salute e l’ambiente, una struttura che unisce cittadini e federa associazioni e che ha come finalità generali «la tutela della vita e della salute pubblica, la difesa dell’ambiente, la progettazione dello sviluppo sostenibile e dell’ecoriconversione, la promozione della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica». Le adesioni sono in corso, ma hanno già dato il loro assenso numerose associazioni e singoli cittadini. L’iniziativa, che parte da Peacelink, ha avuto un’accelerazione sabato scorso, dopo l’emissione di polveri provenienti dalla stabilimento siderurgico ArcelorMittal che hanno invaso il quartiere Tamburi, spinte dal forte vento.

Il Comitato ha come finalità specifiche: il fermo degli impianti Ilva sottoposti a sequestro «per il rischio inaccettabile - spiega Peacelink - che essi costituiscono per la salute pubblica e l’ambiente; la costituzione di un Osservatorio Mortalità in tempo reale e disaggregato per quartieri a Taranto: la bonifica e riconversione dell’area Ilva; la definizione di un piano strategico di riassorbimento delle maestranze Ilva». Cittadini e associazioni intendono inoltre rivendicare «la partecipazione ai processi decisionali in campo ambientale e civile, così come previsto dalla Convenzione di Aarhus e da ogni altra normativa nazionale e internazionale». In particolare, il Comitato si impegna per «l'attuazione effettiva ed efficace della sentenza di condanna dello Stato italiano da parte della Cedu (Corte europea dei diritti umani); l’applicazione dell’articolo 29 decies, comma 9 e 10, del dlgs 152/2006 (Codice dell’Ambiente) e per la rimozione di tutte le norme salva-Ilva che ne ostacolano l'attuazione.