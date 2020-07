Manduria, Emiliano e Zaia insieme per un brindisi alla festa di Bruno Vespa

MANDURIA - Emiliano e Zaia insieme per un brindisi in Puglia: i due governatori di Puglia e Veneto che nei mesi dell’emergenza si sono distinti per decisionismo contro il Coronavirus, ora sorseggiano vino alla festa di Bruno Vespa nella Masseria Li Reni a Manduria per presentare il Vino d’Italia “Terregiunte”, frutto dell’incontro di due terre, la Puglia e il Veneto, e della collaborazione tra le aziende Masi e Vespa.

«È una grande emozione vedere Luca Zaia in Puglia, - scrive Emiliano su Facebook - perché in questi mesi di lotta comune al Covid19 si sono create delle solidarietà molto forti, che vengono benedette oggi dal vino. E questo vino ha un nome meraviglioso: TerreGiunte. L’Adriatico ci collega, abbiamo delle culture comuni, abbiamo adesso anche un vino comune, e per chi da valore a queste cose, sa che questa non è solo un’operazione commerciale, un’operazione enologica, ma qualcosa di più».