Taranto, colpisce coetaneo alla testa con sfollagente: arrestato 20enne

TARANTO - Un giovane, di 18 anni, di Carosino, è stato aggredito la notte scorsa da un 20enne suo conoscente, che lo ha colpito con uno sfollagente in legno all’altezza della tempia destra.

Le indagini immediatamente avviate hanno consentito di appurare che l’autore dell’aggressione, un ventenne originario di Monteparano, si era recato a Carosino alla ricerca del malcapitato, con l’intento di farsi giustizia per dei vecchi dissapori non meglio specificati.

Il 18enne, soccorso e trasferito all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, anche se vigile e non in pericolo di vita, stato ricoverato in prognosi riservata. Il 20enne, residente a Monteparano, è stato invece rintracciato e arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

