Taranto, crolla parte di edificio: nessun ferito

Una parte di un edificio disabitato e in via di ristrutturazione di via Pupino, a Taranto, questa mattina è crollata mentre erano al lavoro alcuni operai. Non si registrano feriti. L’intera area è stata delimitata dalle transenne con l’interdizione al traffico del tratto tra via Mazzini e via Principe Amedeo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia Locale, i funzionari dello Spesal e i tecnici comunali.

Un’enorme nuvola di polvere si è sollevata a seguito del crollo avvenuto in un cantiere privato. In quella zona di via Pupino ci sono palazzine che attendono da 20 anni il completamento della messa in sicurezza. C'è ancora una porzione di edificio in piedi che dovrà essere demolita in quanto pericolante.