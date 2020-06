Taranto, riprendono i lavori per la tangenziale Sud

Taranto - Tangenziale Sud, si riparte. Nei prossimi giorni, dopo il lungo stop imposto dal Hoverno per evitare il diffondersi del Covid - 19, riapriranno i cantieri dei primi due lotti della strada Taranto - Talsano, In particolare, il tracciato del primo inizia sostanzialmente poco prima dell’ipermercato di via Consiglio mentre il secondo lotto insiste tra il rione Salinella (nei pressi di un palazzetto dello sport privato) e Taranto 2.

I lavori dovrebbero riprendere contestualmente, ma nel secondo tratto c’è un elemento in più. La Provincia, infatti, ha di recente sottoscritto il contratto con un’azienda che si occuperà di quelle che, in gergo, si chiamano interferenze. Si tratta, in pratica, di tubazioni e raccordi dell’Acquedotto pugliese che andranno spostati e poi risistemati per consentire la realizzazione dei lavori. Nel secondo lotto, in questo modo, dunque, lavoreranno due imprese: quella che, già da tempo, sta eseguendo gli interventi stradali e quella che, invece, si occuperà della parte relativa all’Aqp. Complssivamente, la durata dei lavori (primo e secondo lotto) dovrebbe essere di sei mesi e, quindi, le opere dovrebbero essere così ultimate entro la fine dell’anno. Da quel momento in poi, però, bisognerà attendere che una commissione esterna esegua i collaudi delle strutture.

La legge consente che i collaudatori impieghino sino ad un massimo di sei mesi, ma ci sono tutte le premesse affinché quest’ultima fase impieghi decisamente meno tempo. Per quel che riguarda, invece, il terzo lotto (Taranto 2 - cimitero di Talsano), poco più di un mese fa, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) e la Regione Puglia avevano sbloccato il finanziamento di oltre 50 milioni di euro.

La Tangenziale Sud ovvero la Taranto - Talsano è una sorta di prologo dell’ex «Regionale 8» (Talsano - Avetrana). Nel marzo scorso le attività del primo lotto, da quel che risulta alla Gazzetta, erano state interrotte proprio nel corso delle attività previste per preservare i resti dell’antica strada romana ritrovati durante l’avvio dei lavori. In particolare, in questa circostanza, appena il cantiere ripartirà verrà realizzato anche il manufatto a spinta necessario, anzi fondamentale, per evitare quegli allagamenti che si erano verificati tra il quartiere Solito Corvisea e il rione Salinella in prossimità di una struttura sanitaria privata. In realtà, questo problema era stato già in gran parte risolto con la canalizzazione delle acque piovane.

È del tutto evidente che quando la Tangenziale Sud verrà ultimata (a dire il vero, i benefici si potranno vedere già con il completamento dei primi due lotti) verranno ridotti i volumi di traffico che insistono su via Ancona e viale Magna Grecia. E di questo, naturalmente, ne beneficerà la mobilità del capoluogo. Che, invece, soffre quotidianamente soprattutto a causa dei flussi di auto provenienti dagli altri comuni.