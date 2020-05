Il casolare era market della droga: arrestati 4 cittadini africani nel Tarantino

I Carabinieri di Castellaneta e di Marina di Ginosa (Ta), hanno arrestato in flagranza di detenzione illecita di stupefacenti, il 33enne A.L., la 28enne J.M., il 33enne N.Y., il 30enne A.A., tutti di origini africane e già noti alle Forze dell’Ordine.

I militari, dopo appostamenti e pedinamenti, sono intervenuti all’interno di un casolare nelle campagne di Borgo Perrone – casa dei quattro giovani immigrati - in cui avevano allestito un vero e proprio market della droga. Sul luogo, identificati altri due connazionali, assuntori. La perquisizione domiciliare ha consentito di recuperare 150 grammi di marijuana già suddivisa in dosi nonché la somma di 1.175,00 euro, provento dell’attività illecita. Gli arrestati si trovano in carcere.