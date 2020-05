Taranto, si ribalta Apecar muore 80enne, ferita la moglie

MARINA DI LIZZANO - Un uomo di 80 anni originario di Fragagnano è morto in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Marina di Lizzano, nei pressi di un’area parcheggio in località Cisaniello. La vittima era alla guida un Apecar che si è ribaltato. Inutili si sono rivelati i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118.

Nell’incidente è rimasta ferita in modo non grave anche la moglie dell’anziano che viaggiava a bordo del mezzo. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Manduria e i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Manduria. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.