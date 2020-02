Taranto, nascondeva 109 ovuli di hashish: arrestato 19enne

TARANTO - Nascondeva nel suo appartamento e sul terrazzo di uno stabile a Taranto oltre un chilogrammo di hascisc in ovuli e dosi preconfezionate che vendeva a giovani tossicodipendenti della zona. Per la detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti è stato arrestato dalla Polizia un ragazzo di 19 anni, sottoposto per giorni ad attività di osservazione e pedinamento.

Nell’armadio della camera da letto del giovane gli agenti hanno trovato due pezzi di hascisc e un bilancino elettronico di precisione. Sul terrazzo dell’edificio, dove il 19enne era stato visto in più occasioni, è stata rinvenuta una busta di plastica sotto un cumulo di rifiuti che conteneva 109 ovuli di hascisc, che pesavano più di un chilo, e due pezzi cocaina confezionati sottovuoto, oltre a quattro involucri in alluminio contenenti 50 grammi di hascisc, simili per qualità e confezionamento alla droga scoperta all’interno dell’appartamento del ragazzo.