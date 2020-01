Decreto Milleproroghe: pronta proroga per agenzia portuale Taranto

TARANTO - E’ pronto un emendamento del governo al decreto Milleproroghe per prorogare «l'attività dell’Agenzia per la somministrazione del Lavoro e per la riqualificazione professionale del Porto di Taranto. Superato il limite temporale di 36 mesi della stessa Agenzia e trovate le risorse pari a 11,2 milioni di euro per l’anno 2020, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, che serviranno a prorogare gli ammortizzatori sociali per i circa 500 lavoratori, ex TCT, confluiti nella stessa Agenzia». Lo spiegano, in una nota congiunta, la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Mario Turco.

L’Agenzia, nata nel 2017, aveva lo scopo di sostenere l'occupazione e di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali; vi erano confluiti i lavoratori in esubero dell’impresa del porto che hanno usufruito di ammortizzatori sociali nel triennio 2017-2019 e che, con l'emendamento, usufruiranno ancora del sostegno al reddito nell’attesa di essere riassorbiti dalla nuova società controllata da Yilport Holding AS, che ha ottenuto la concessione del Molo Polisettoriale del Porto di Taranto.

«E' il secondo risultato ottenuto da questo Governo - spiegano Catalfo e Turco - a dimostrazione dell’attenzione verso il territorio di Taranto. Solo pochi giorni fa sempre con un emendamento al decreto Milleproghe presentato dal Governo, è stata risolta la questione inerente l’integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti del Gruppo Ilva in Amministrazione Straordinaria».