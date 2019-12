Taranto, il 20 dicembre reparto intitolato a Nadia Toffa

TARANTO - Si svolgerà venerdì 20 dicembre la cerimonia di intitolazione del nuovo reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale «SS. Annunziata di Taranto» a Nadia Toffa, conduttrice televisiva scomparsa prematuramente lo scorso agosto, testimonial della campagna di vendita solidale delle magliette con la scritta 'Ie jesche pacce pe tè (io esco pazzo per te) ideata dagli amici del Mini Bar del rione Tamburi attraverso la quale fu raccolta la somma di oltre 500mila euro servita anche per l’assunzione di una pediatra.

Alla cerimonia parteciperanno, tra gli altri, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il direttore generale dell’Asl Stefano Rossi e la famiglia Toffa. Per l'intitolazione del reparto alla popolare conduttrice fu promossa una petizione popolare che raggiunse oltre 90mila sottoscrizioni. A Nadia Toffa nel gennaio scorso fu conferita la cittadinanza onoraria di Taranto, su delibera del Consiglio comunale, per le sue battaglie in difesa della salute dei tarantini e dei bambini in particolare modo. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha così inteso dare immediatamente corso alla richiesta pervenutagli il 23 settembre scorso a seguito di una petizione popolare con oltre 90mila firme raccolte.