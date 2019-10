Taranto, ok a reparto intitolato a Nadia Toffa, la giunta regionale ha approvato

A Nadia Toffa sarà intitolata l’Unita di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto. Ad annunciarlo, ieri sera, è stato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che ha continuato: «In migliaia avete firmato la petizione per chiedere che venisse fatto questo gesto in sua memoria. Un gesto che abbiamo fatto con il cuore, approvando oggi in Giunta regionale la delibera che dà il via all’intitolazione. Perché Nadia si è sempre battuta per il bene di Taranto, con particolare attenzione alla tutela della salute dei bambini, e noi non la dimenticheremo mai».

Per la petizione sono state raccolte più di 90mila firme. E stasera riparte il programma, su Italia 1, in cui verrà mostrato un documento in cui si ricorda Nadia Toffa: un video inedito dove la più amata delle Iene chiede di essere accompagnata a incontrare le persone a lei davvero care. Il video, che Nadia ha voluto fare pochi mesi prima di andarsene, racconta di questo suo ultimo progetto.