Taranto, mancano i Vigili del fuoco: «Non c'è nulla da festeggiare»

TARANTO - Si preannuncia all'insegna delle polemiche la festività di Santa Barbara, protettrice dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare, che si celebrerà domani a Taranto. «Non c'è nulla da festeggiare - spiegano Gaetano La Corte e Rosanna Resta del coordinamento provinciale dei Vigili del Fuoco della Funzione Pubblica Cgil - con quasi 13mila vigili del fuoco in meno in tutta Italia e difficoltà anche per Taranto, la città dell’emergenza industriale e che di recente ha dovuto far fronte a numerose calamità naturali. Mezzi di soccorso vetusti con un’età media di 20 anni e drammatica condizione di attrezzature e dispositivi per la protezione individuale». La cerimonia svolgerà nella Concattedrale Gran Madre di Dio, con la messa celebrata dall’arcivescovo mons.Filippo Santoro alle 11.

«Le donne e agli uomini del corpo - concludono i rappresentanti sindacali - parteciperanno alla solenne cerimonia del 4 dicembre con la sensazione di non essere riusciti ad avere il rispetto che pure gli andrebbe attribuito dal Governo».

Al termine della cerimonia alla Concattedrale, personale dei Vigili del fuoco Speleo Alpino Fluviale srotolerà la bandiera italiana dalla vela della chiesa, mentre la banda della Marina Militare suonerà l’inno di Mameli. Nello spazio antistante verranno allestiti stand, a cura dell’Associazione Nazionale Vigili del fuoco; a seguire, la manifestazione «Pompieropoli" con simulazioni di operazioni di salvataggio. A Grottaglie, alle ore 16, l’intitolazione del Distaccamento Aeroportuale al vigile del fuoco Antonio Dell’Anna, 54enne di Fragagnano, morto l’11 giugno in un intervento di soccorso mentre spegneva un incendio con alcuni colleghi nel Tarantino