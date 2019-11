Aveva un etto di cocaina in casa: arrestato un 48enne a Taranto

TARANTO - Un 48enne è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile a Taranto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti avevano notato uno strano movimento di giovani, molti dei quali noti assuntori di droga. Nel corso degli appostamenti i poliziotti hanno individuato l'appartamento 'sospetto'. Durante la perquisizione sono state trovate e sequestrate circa 100 grammi di cocaina, oltre al necessario per confezionare le dosi. In un borsello, sono stati trovati quasi 3mila euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell'attività di spaccio. L'uomo e' stato cosi' rinchiuso nel carcere di Taranto.