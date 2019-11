Paura a S. Giorgio Jonico, spara in aria con mitra ma è un giocattolo: denunciato

TARANTO - I Carabinieri della Stazione di San Giorgio Jonico hanno denunciato, in stato di libertà, per procurato allarme, un 20enne ucraino, del posto. L’uomo, in cura presso il Dipartimento di Igiene Mentale di Grottaglie perché affetto da disturbo bipolare dell’umore, per cause in corso di accertamento, all’interno del piazzale antistante la scuola media statale “Giovanni Pascoli”, nel centro abitato di San Giorgio Jonico, con una mitraglietta giocattolo esplodeva in aria dei pallini di plastica di colore bianco.

Alcuni genitori presenti, spaventati dall’azione del giovane, hanno allertato la Centrale Operativa dei Carabinieri che ha mandato una pattuglia. Una volta sul posto, i militari, dopo aver accertato che si trattava di un arma giocattolo, tipo Air Soft di libera vendita, e aver constatato che il prevenuto versava in uno stato confusionale, richiedevano l’intervento di personale del 118, i quali, dopo i primi accertamenti sanitari, hanno deciso di trasportare e ricoverare il 20enne presso il reparto psichiatria dell’Ospedale di Policoro.