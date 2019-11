Six Underground: ecco la locandina del film Netflix girato a Taranto

TARANTO - Sale l'hype per i fan del regista Michael Bay che sbarcherà su Netflix con il suo ventesimo film Six Underground. La pellicola girata (come mostra la locandina) anche a Firenze e Taranto, tra settembre ed ottobre 2018, è quella più costosa mai prodotta (150 milioni di dollari, sforati) da Netflix. Il titano dello streaming oggi alzerà i primi veli sul film, ufficializzando che sarà visibile sulla piattaforma a partire dal 13 dicembre. Tra i protagonisti anche Ryan Reynolds. È lui che interpreta nel comic-action il personaggio One, a capo di una squadra di sei miliardari che si fingono morti per combattere una schiera di criminali che attacca il mondo.

La pellicola dura due ore e 7 minuti. Potrebbe essere la prima pietra di una serie cinematografica di Bay, noto regista di Los Angeles e padre dei vari Transformers. Come accaduto per The Irishman, l'uscita in streaming sulla piattaforma potrebbe essere preceduta o piazzata in parallelo al cinema. Qui il trailer.