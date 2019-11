Mittal, Conte: «Nuovo scudo solo se rispetta tutti i patti». Emiliano oggi incontra vertici Regione e sindacati, domani il premier a Taranto

«Soltanto se Mittal cambiasse idea e venisse a dirci che rispetterà gli impegni previsti dal contratto - cioè produzione nei termini previsti, piena occupazione e acquisto dell’ex Ilva nel 2021 - potremmo valutare una nuova forma di scudo», che «non è dovuto». Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un’intervista al Il Fatto Quotidiano, in cui parla di «un nuovo incontro a breve con i titolari» e annuncia una «battaglia legale».

«Per stanare il signor Mittal sulle sue reali intenzioni, gli ho offerto subito lo scudo: mi ha risposto che se ne sarebbe andato comunque, perché il problema è industriale, non giudiziario. Quindi chi vuole reintrodurre lo scudo per levare un alibi a Mittal trascura il fatto che Mittal non lo usa, quell'alibi», rileva Conte, che preannuncia un nuovo incontro «risolutivo per capire che intenzioni hanno. Hanno avviato un’iniziativa giudiziaria con tempi lunghi e noi li anticipiamo - evidenzia - con un procedimento cautelare ex articolo 700 del Codice di procedura civile per ottenere dal Tribunale di Milano una verifica giudiziaria sulle loro e le nostre ragioni entro 7-10 giorni».

«Stiamo acquisendo col ministro Patuanelli tutti gli elementi in vista di eventuali soggetti alternativi, nel caso in cui Arcelor Mittal confermasse la dismissione dell’ex Ilva. Prepariamo la battaglia legale, convinti di avere ottime probabilità di successo. E intanto lavoriamo per una soluzione globale, che chiameremo 'Cantiere Taranto», prosegue Conte. «Sto invitando tutti i ministri secondo le loro competenze, le autorità e i comitati locali e tutte le forze produttive del Paese a proporre progetti da inserire in un piano articolato per il rilancio economico, sociale, ambientale e culturale di Taranto».

EMILIANO: «RESTINO E DIMOSTRINO CHE NON SONO ARRIVATI PER CHIUDERE» (di Mimmo Mazza)

«I sindacati mi hanno chiesto un incontro sulla vertenza Ilva e non potevo non rispondere al loro appello, peraltro precedente alla visita di Conte a Taranto»: Michele Emiliano spiega alla Gazzetta le motivazioni dell’incontro convocato per oggi pomeriggio alle 14.30 alla presidenza della Regione con il sindaco Melucci, il presidente della Provincia Gugliotti, Confindustria e le organizzazioni sindacali.

«Spero che ArcelorMittal torni al tavolo e accetti di confrontarsi con le istituzioni e le parti sociali sul futuro dell’acciaieria di Taranto. Se non lo farà, troveremo tutti assieme il modo di gestire la fabbrica - dice il presidente - e per questo è giusto cominciare a confrontarsi.

continua a leggere sull'edizione cartacea della Gazzetta del Mezzogiorno a pagina 2, o sulla nostra edicola digitale

SIT IN GENITORI E ASSOCIAZIONI

Sit-in di cittadini, comitati e associazioni del fronte anti-Ilva a Taranto, nei pressi del ponte girevole. E’ stato allestito un banchetto in cui si realizzano cartelli, striscioni e volantini con frasi che invocano la chiusura della fabbrica e la tutela della salute. A manifestare ci sono anche genitori di bambini morti per malattie che ritengono legate all’inquinamento. Sui social circola l'appello a «mamme, papà, nonni e cittadini» a raggiungere il luogo del presidio per invocare «una Taranto libera dai veleni».

IERI L'ANNUNCIO: MARTEDI' NUOVO ROUND GOVERNO - VERTICI MITTAL

Il destino dell’ex Ilva resta appeso a un filo. Il governo sta lavorando 'pancia a terra' per elaborare uno piano negoziale da mettere sul tavolo martedì, quando potrebbe esserci il secondo incontro con i vertici di Arcelor-Mittal, mentre a Taranto la fabbrica già lavora a regime ridotto e si aspetta con sempre maggiore preoccupazione di capire come si uscirà dalla crisi. Intanto il governatore della Puglia, Michele Emiliano, chiama le parti sociali del territorio per valutare la situazione mentre i sindacati, in testa la Cgil, chiedono un impegno diretto dello Stato, anche con «una quota», come dice Maurizio Landini, per evitare la chiusura.

Il colosso franco-indiano, al momento, resterebbe fermo sull'intenzione di abbandonare l’Italia o, in alternativa, di rivedere i termini del piano industriale lasciando a casa 5mila lavoratori. Dal canto loro i commissari dell’Ilva in amministrazione straordinaria avrebbero già messo al lavoro gli uffici legali per presentare ricorso cautelare al tribunale di Milano contro l’iniziativa «improvvida e improvvisa» di Arcelor (come l’hanno definita in una lettera all’azienda del 7 novembre). E in settimana - possibile già domani - dovrebbero chiedere ufficialmente al tribunale di Taranto più tempo per la messa in sicurezza dell’Altoforno 2 - sotto sequestro da giugno 2015 dopo la morte di un operaio - che altrimenti sarà spento tra un mese, il 13 dicembre.

Senza un’intesa si rischia «la battaglia legale del secolo», come l’ha definita il premier, Giuseppe Conte. Ma «pensare che questa vicenda si risolva nelle aule giudiziarie significherebbe avere già perso», avverte Teresa Bellanova, capodelegazione di Italia Viva, ricordando che «il governo è garante e non controparte» in una vicenda che va «ricondotta alla normalità del confronto tra le parti». ArcelorMittal, per la ministra dell’Agricoltura, va quindi riportata al confronto con i sindacati, con cui ha sottoscritto l’accordo lo scorso anno. Al momento, lamenta peraltro Landini, «ai lavoratori l’azienda non ha detto nulla» e anche il numero degli esuberi è stato comunicato ai sindacati dal governo.

Se gli esuberi sono la mina che ha fatto deflagrare lo scontro tra azienda ed esecutivo, l’altro scoglio su cui rischia in questo caso di infrangersi la tenuta della maggioranza è quello dello scudo penale. Un «pretesto» utilizzato da Arcelor per alzare la posta, dicono ormai tutti tra i giallorossi, che però rimane un punto imprescindibile da portare al tavolo della trattativa. L’obiettivo del premier sarebbe quello di inserirlo in uno schema complessivo di intervento, e solo a patto che i Mittal ritornino sui loro passi soprattutto sugli esuberi. Un numero sensibilmente più basso, almeno la metà, si potrebbe alla fine anche gestire mettendo in campo corposi ammortizzatori sociali. E sul tavolo il governo potrebbe portare anche una riduzione dei costi per completare l’acquisto del polo dell’acciaio (un maxi-sconto sull'affitto o una dilazione sostanziosa delle rate che Arcelor ancora deve pagare). Ma politicamente rimane lo scudo il passaggio più delicato: Italia Viva presenterà un suo emendamento già al decreto fiscale ("a Mittal va tolto ogni alibi» dice ancora Bellanova), chiedendo di ripristinare la tutela legale piena ma anche una proposta di mediazione che abbia portata generale. Anche il Pd ha pronto e ancora 'congelatò una sua proposta di tutela «erga omnes» in caso di attuazione di piani ambientali ma aspetta ancora di capire quali saranno le mosse dell’esecutivo. Ma il premier vuole prima convincere i più riottosi tra i 5S, in testa l’ex ministra del Sud Barbara Lezzi, e incontrerà i parlamentari pugliesi prima del nuovo tavolo con Arcelor.