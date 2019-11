Torricella, incendiata l'auto di un assessore: una intimidazione

TORRICELLA - In fiamme, nelle primissime ore della mattinata di ieri, l’auto dell’assessore alle pari opportunità, alla cultura e all’istruzione del Comune di Torricella, Mirella Massaro. L’episodio si è verificato intorno alle 5-5,30 del mattino, dopo, ovvero l’alba. La Fiat Panda dell’assessore Massaro, parcheggiata nei pressi della sua abitazione, è stata avvolta dalle fiamme, che sono state poi spente dai vigili del fuoco, che, immediatamente allertati, sono giunti sul posto unitamente ai carabinieri. Dell’auto è rimasta solo la carcassa.

È molto probabile (almeno questo è l’orientamento degli inquirenti, nonché la convinzione della coalizione di maggioranza che, guidata dal sindaco Michele Schifone, guida la cittadina), che si tratti di un vile atto intimidatorio a Torricella.

La comunità, peraltro, non è nuova a episodi simili. Poco più di un anno fa, ad esempio, fu rubata l’auto alla consigliera comunale Mirella Turco, figlia del consigliere regionale Giuseppe.

Qualche giorno dopo, lo stesso consigliere regionale Turco trovò morti, in quanto avvelenati, i gattini della sua casa di Campomarino. Prima ancora, ignoti tagliarono i tiranti del vigneto a tendone del padre di Giuseppe Turco.

Ai vigili del fuoco e ai carabinieri il compito di accertare la dinamica dell’episodio e cercare di risalire agli autori.

«È stata un’azione gravissima. Posso solo augurare che le indagini facciano emergere l’autore di tale atto e i motivi di questa aggressione» scrive Giuseppe Turco, consigliere regionale, nel proprio profilo Fb.

«Cara Mirella, non ho parole per esprimere la mia tristezza e la solidarietà che accompagna questi momenti. Sappi che ti sono vicino. In questa avventura, che dura da circa 20 anni, hai ricoperto ruoli importanti: sei stata segretaria politica, sei stata tra quelle che mi ha sostenuto nei momenti più difficili della mia vita, insieme a tanti altri amici. Per questo ti dico di stringere i denti e di continuare nella tua attività a testa alta. Quando decideremo di mollare lo faremo tutti insieme e non é detto che ciò non avvenga. Un abbraccio fortissimo Mirella, ti sono vicino».

Un post è stato pubblicato anche nella pagina Fb del gruppo politico «Torricella Riparte». «Condanniamo fermamente ogni singolo pensiero o atto vile commesso nei confronti dell’assessore Mirella Massaro, che stanotte ha subito un gesto deplorevole quanto inaudito; esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza umana, nonché politica, affinché si possa fare chiarezza sulla brutta vicenda succedutale. Non è tollerabile subire atti intimidatori di tale portata, macchiando la nostra bella comunità con gesti che non ci appartengono e che combattiamo ogni singolo istante della nostra vita politica e privata. Siamo tutti con te cara assessore Mirella Massaro».