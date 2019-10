Taranto, ruba in un centro commerciale: arrestato dalla polizia

TARANTO - Un uomo di 49 anni è stato arrestato dalla polizia a Brindisi con l'accusa di furto aggravato in un centro commerciale. Gli agenti della sezione 'Volanti' sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione dai vigilanti dell'ipermercato circa la presenza sospetta di quattro persone, un adulto e tre ragazzi, ritenuti gli autori furti in danno di alcuni negozi.

Nel corso degli accertamenti, i poliziotti hanno trovato nel parcheggio antistante l'ipermercato un'autovettura intestata al 49enne. Lo stesso, negando di possedere un'auto, ha dichiarato poco prima di essere arrivato insieme ai suoi figli con un autobus di linea. Insospettiti da queste contraddittorie dichiarazioni, i poliziotti hanno perquisito la vettura e scoperto una pistola giocattolo priva del tappo rosso, tre coltelli ed una bomboletta di spray urticante. Nel cofano posteriore, oltre a numerosi arnesi atti allo scasso, sono state recuperate due grosse buste contenenti abbigliamento e merce varia risultata rubata dai negozi del centro commerciale.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare in casa dell'uomo, residente in provincia di Brindisi, sono stati recuperati numerosi capi d'abbigliamento provvisti di cartellino e regolare placca antitaccheggio e prodotti cosmetici ancora confezionati, tutti di provenienza furtiva per un valore di 2 mila euro.