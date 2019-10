Taranto, senza reddito ma con 149 auto intestate: sanzionato commerciante

TARANTO - Negli ultimi anni non ha mai presentato la dichiarazione dei redditi, ma è risultato intestatario di ben 149 auto. Un ex commerciante di Taranto è stato smascherato dalla Polizia stradale: non riuscendo a dare spiegazioni sulla destinazione delle autovetture, gli agenti gli hanno contestato violazioni amministrative per circa 55mila euro. Attraverso le comparazioni effettuate nelle banche dati in uso alle Forza di Polizia, i poliziotti hanno riscontrato le posizioni incongruenti di tre persone residenti nel capoluogo e in provincia che risultavano intestatarie di oltre 100 veicoli. "Il fenomeno dell’intestazione fittizia - spiega una nota della Questura - rende sempre più difficoltosa l’individuazione di chi materialmente possiede il bene e, utilizzando tale stratagemma, beneficia in maniera fraudolenta di una sorta di immunità nell’ambito della circolazione stradale».