Taranto, viola il divieto di avvicinamento e minaccia la ex e il nuovo compagno: arrestato

Pur essendo sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Massafra, e al divieto di avvicinamento alla sua ex convivente dallo scorso luglio, è andato a Taranto per intimidire e minacciare la donna e il suo nuovo compagno. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Taranto che hanno arrestato l’uomo, un 47enne, per l’inosservanza del provvedimento imposto dall’autorità giudiziaria.

La donna ha riferito ai poliziotti che poco prima aveva avuto una discussione animata con l’ex compagno, geloso della nuova sua relazione sentimentale con un altro uomo, ed era stata minacciata.

Dagli accertamenti degli agenti è emerso che il 47enne era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Massafra dal mese di marzo per la durata di cinque anni.