Paura a Taranto, bus di linea in fiamme: nessun ferito

Paura a Taranto dove oggi, sabato 28 settembre, poco dopo le 13 un autobus di linea dell'Amat ha preso fuoco in via Leonida, non distante dall'ospedale SS.Annunziata. Secondo i primi rilievi della polizia non ci sono feriti e si lavora per cercare le cause del rogo. Il traffico è stato interdetto.

È il secondo caso di autobus che va in fiamme in pochi giorni nel sud Italia: la scorsa settimana a Potenza, alle 8 di mattina, un bus carico di studenti ha preso fuoco nel centro cittadino. Anche in quel caso per fortuna non ci sono stati feriti, solo tanto spavento.