Potenza, in fiamme bus pieno di studenti: tutti illesi, danni a 3 auto

Poteva essere una vera tragedia quella che si è verificata questa mattina a Potenza: un bus di una linea urbana, carico di studenti che stavano andando a scuola, ha preso fuoco mentre era fermo per farli scendere, nei pressi di piazza XVIII Agosto. I Vigili del Fuoco, in tre squadre, sono intervenuti tempestivamente, insieme alla polizia: si è indubbiamente trattato di autocombustione, ma il mezzo è completamente distrutto.

Danneggiate anche tre auto in sosta e le vetrine dei negozi adiacenti. Stupore e paura fra i passanti e fra gli studenti che hanno visto il mezzo andare a fuoco sotto i loro occhi, ma anche tanta consapevolezza di essere stati molto fortunati.

(video e foto Tony Vece)

Il sindaco di Potenza, Mario Guarente (Lega), chiederà «immediatamente» alla ditta Trotta, che gestisce il trasporto pubblico urbano, di fornire «un report dettagliato su ogni singolo loro veicolo circolante in città». Lo stesso Guarente, stamani, si è recato sul luogo dell’incendio di un autobus, affollato di studenti che sono riusciti a scendere prima che le fiamme divampassero, in piazza XVIII Agosto, in pieno centro storico.

«Procederò, con un’indagine approfondita che - ha aggiunto - farò condurre agli uffici comunali, per la verifica puntuale dell’intero parco mezzi perché, prima delle caratteristiche tecniche e di ogni altra giustificazione, risulta prioritaria la sicurezza dei nostri cittadini. Si tratta del secondo episodio del genere, aspetto che non può e non deve essere sottovalutato, ma che anzi deve far sì che, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, si attivi per scongiurare ogni altra eventuale situazione di pericolo sì da - ha concluso Guarente - garantire, a quanti usufruiscono del servizio di trasporto pubblico, di viaggiare in completa sicurezza e tranquillità».