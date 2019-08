Taranto, bimbo di un anno resta chiuso in auto: salvato dai poliziotti

Panico a Taranto per un bimbo di un anno rimasto chiuso nell'auto all'interno di un parcheggio commerciale di Paolo Sesto. A dare l'allarme al 113 è stata la madre che ha chiesto aiuto segnalando come il piccolo - pochi attimi prima che la donna entrasse in auto - aveva chiuso con il telecomando le serrature della vettura rimanendo barricato all'interno.

Sul posto, nel giro di pochi minuti, è intervenuta una pattuglia delle Volanti: gli agenti, dopo aver tranquillizzato la donna, preoccupata per l'elevata temperatura all'interno del'abitacolo, hanno rotto il deflettore posteriore sinistro dell’auto e sono riusciti in pochi istanti ad aprire la portiera ed a consegnare il piccolo alla madre.

La donna, riabbracciato il figlio, ha ringraziato i poliziotti per il loro prezioso intervento.