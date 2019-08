Strage di pecore a Martina Franca: branco di lupi ne sbrana decine

TARANTO - Strage di pecore la notte scorsa in una masseria tra Martina Franca e Villa Castelli, in località Trazzonara, nel Tarantino. Un branco di lupi si è introdotto nell’area di ricovero degli animali, sbranandone oltre quaranta della pregiata razza da latte Comisana, molte delle quali gravide e prossime al parto. Diversi episodi analoghi sono stati segnalati nei mesi scorsi. Ad aprile in masserie della zona i lupi attaccarono capre della razza Garganica, puledri della razza Murgese e anche esemplari di Asini di Martina Franca. Nel dicembre scorso un gruppo di allevatori del posto evidenziò la necessità di tutelare la produzione zootecnica attraverso un intervento della Regione Puglia, tenendo presente che proprio i lupi sono animali protetti dalla legislazione regionale.