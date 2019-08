Massafra, travolge coppia di anziani: muore un 89enne, ferita la cognata

Un anziano di 89 anni è morto ieri sera dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la strada in via Santa Caterina, alla periferia di Massafra (Taranto), nei pressi della strada per Crispiano. Travolta anche la cognata della vittima: la donna è stata ricoverata nell’ospedale di Castellaneta. Secondo una prima ricostruzione, alla guida dell’auto, un’Opel Corsa, c'era un 79enne che è stato trovato in stato di choc. Sul posto sono intervenuti medici del 118 e investigatori di carabinieri e Polizia locale.