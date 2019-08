Taranto, sequestrati 3 quintali di cozze esposte ai gas di scarico: una denuncia

Proseguono i controlli a Taranto in piazza Democrate, per le verifiche sull'osservanza delle normative igienico-sanitarie per la vendita dei prodotti ittici. Questa mattina i poliziotti e i militari della Guardia Costiera sono tornati in piazza per eseguire nuovi controlli e hanno sequestrato 3 quintali di mitili privi di certificati di tracciabilità, ed esposti ai gas di scarico. Le cozze erano in acqua, pronte per essere sgusciate, confezionate e vendute. Intento a sgusciarle è stato trovato anche un 17enne che è stato denunciato per commercio abusivo di sostanze alimentari pericolose per la salute.