Manduria, due donne investite da pirata dopo la festa: una è in coma

Nella tarda serata di ieri, al termine di una festa rionale tenutasi in San Pietro in Bevagna, frazione della marina di Manduria, un giovane alla guida di una Fiat Grande Punto ha investito due donne che percorrevano a piedi una delle strade periferiche del centro abitato ma, anziché fermarsi e prestare soccorso alle malcapitate, è fuggito in direzione di Manduria.

Alcuni testimoni sono riusciti ad annotare il numero di targa dell’autovettura e a fornire ai militari intervenuti una prima descrizione del conducente, permettendone subito dopo il rintraccio presso la propria abitazione in Manduria: si tratta di un 20enne, incensurato.

Le due malcapitate sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale di Manduria: la prima, di 48 anni, è stata dimessa con 7 giorni di prognosi mentre l'altra, 52enne, è stata trasferita presso l’Ospedale SS. Annunziata di Taranto e ricoverata in gravissime condizioni ed in pericolo di vita presso il Reparto di Rianimazione.

Il giovane, condotto in caserma, è stato arrestato e posto ai domiciliari, come disposto dal PM di turno, D.ssa Antonella De Luca. Dovrà per il momento rispondere di lesioni personali gravissime ed omissione di soccorso in attesa di conoscere i risultati degli accertamenti sull’eventuale stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche o psicotrope.