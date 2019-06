Manduria, sedie job per disabili in spiaggia: via libera al bando

MANDURIA - La Commissione straordinaria pubblica il bando per la concessione di utilizzo a tempo determinato, durante i mesi estivi, delle nove sedie job in dotazione al Comune. Con questa misura, il commissario Luigi Scipione, che ha firmato il bando, intende favorire l’accesso al mare ai soggetti diversamente abili attraverso l’utilizzo di questi ausili. Gli interessati potranno formulare una richiesta inoltrando una domanda, redatta sul modello predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali.

Domanda che dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro e non oltre le ore 12 del 5 luglio in una delle seguenti modalità: a mezzo pec all’indirizzo protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it; a mezzo posta elettronica all’indirizzo: servizisociali.net@libero.it; a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Comune di Manduria, piazza Garibaldi 21.

Nel bando si precisa che non farà fede il timbro postale e che la richiesta dovrà pervenire nel termine sopra indicato eventualmente anche brevi manu all’ufficio protocollo del Comune di Manduria nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12. «Alla suddetta domanda dovrà essere allegata certificazione rilasciata da struttura pubblica attestante la condizione di disabilita e/o invalidità, le problematiche di deambulazione e/o mancanza di autonomia» è riportato in una nota del commissario Scipioni. «In mancanza di detta certificazione la domanda non verrà presa in considerazione. Il periodo massimo di utilizzo della sedia job è fissato in quindici giorni naturali e consecutivi. Eventuali rinnovi, di pari periodo, saranno presi in considerazione, qualora le istanze di utilizzo siano inferiori al numero delle sedie job disponibili».

L’Ufficio Servizi Sociali avrà cura di redigere il calendario delle disponibilità sulla base delle richieste pervenute. In caso di domande eccedenti il numero delle sedie disponibili, si procederà all’assegnazione delle stesse in base all’ordine di arrivo delle domande. Le domande incapienti saranno collocate in una lista d’attesa il cui scorrimento avverrà sulla base delle eventuali disponibilità che dovessero verificarsi a qualsiasi titolo (rinuncia, cessazione del periodo, etc.).

Le richieste di utilizzo delle sedie job, pervenute oltre il termine del presente avviso e che rispondano dei requisiti richiesti, saranno comunque protocollate e prese in considerazione tenuto conto della effettiva disponibilità. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare allo 099/9742766 (martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13) o allo 099/9795908 (lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle ore 12).