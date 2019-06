Senza patente, non si ferma all'alt: denunciato a Taranto

Un giovane di 21 anni è stato denunciato a Taranto per resistenza a pubblico ufficiale, mentre il 16enne che era con lui è stato riaffidato ai genitori. Gli agenti hanno inseuito un'Alfa 147 che non si è fermata all'Alt intimato dalla volante. Alla vista della polizia il conducente ha accelerato per sottrarsi al controllo: la corsa dell'auto è stata interrotta in viale Magna Grecia. Il ragazzo era senza patente e l'auto senza assicurazione né revisione. Due persone hanno denunciato l'uomo anche perché durante la fuha ha danneggiato le loro autovetture.