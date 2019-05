Maltratta madre per avere soldi per alcol e droga: in cella 45enne

I Carabinieri della Stazione di San Giorgio Jonico (Ta) hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione, una 45enne del posto, con precedenti di polizia.

I militari, su segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112, sono intervenuti presso l’abitazione di una anziana donna che, in forte stato di agitazione e preoccupazione, riferiva ai Carabinieri di aver subito l’ennesima aggressione, fisica e psicologica da parte della figlia convivente che voleva soldi per alcol e droga. La donna, bloccata dai militari, veniva accompagnata in caserma e arrestata: è in carcere.