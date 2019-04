Rifiuti, sequestrato impianto compostaggio Aseco di Ginosa: 2 indagati

TARANTO - L’impianto di compostaggio Aseco di Ginosa (Taranto), società del gruppo AqP controllata al 100% dalla Regione, che si occupa di recupero di materiali organici provenienti dalla frazione organica della raccolta differenziata e materiali bio compostabili, è stato sottoposto a sequestro preventivo con facoltà d’uso dai Carabinieri forestali delle Stazioni di Laterza e di Marina di Ginosa (Taranto).

Secondo l’accusa la società che gestisce l’impianto ha posto in essere diversi illeciti riconducibili a una gestione dei rifiuti non conforme alle prescrizioni dei provvedimenti autorizzativi e alla normativa di settore. Su disposizione del gip di Taranto sono stati apposti i sigilli all’intero stabilimento con conseguente inibizione del conferimento di ulteriori rifiuti. Contestualmente sono stati denunciati a piede libero l’amministratore Unico ed il responsabile tecnico per concorso nei reati di gestione illecita di rifiuti, scarico illecito dei reflui industriali, danneggiamento dei terreni agricoli e getto pericoloso di cose, quest’ultimo relativo alle emissioni maleodoranti.

I piazzali erano solo in parte impermeabilizzati, privi di rete di raccolta delle acque, e dunque si determinava lo sversamento di percolato verso i terreni agricoli confinanti, nonché il ristagno di liquami putrescenti e maleodoranti. In una nota la società Aseco si dichiara «serena dell’operato fino a oggi svolto come azienda pubblica, nel rispetto delle normative vigenti» ed «esprime massima fiducia nel lavoro della magistratura e assicura la più totale collaborazione, come di consueto, auspicando che tale vicenda si concluda nel minor tempo possibile».