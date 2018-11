Crollo palazzi a Marsiglia, dispersa 30enne tarantina. Recuperati tre corpi

C'è preoccupazione per le sorti di una giovane di 30 anni di Taranto, Simona Carpignano, che da circa sei mesi si era trasferita a Marsiglia per trovare un lavoro e che viveva in uno dei due palazzi crollati a rue d’Aubagne. La giovane aveva raggiunto un suo caro amico che in quella città aveva trovato una occupazione. La notizia è stata confermata dalla Farnesina.

Vicino al luogo del disastro, il cameriere di un bar è in lacrime. Conosceva bene la ragazza di cui non si hanno notizie da ieri. «Era una ragazza geniale, studiava da noi», ha detto ad un cronista presente sul posto.

È continuata per tutta la notte la corsa contro il tempo dei soccorritori per cercare eventuali dispersi rimasti bloccati sotto alle macerie. Uno dei due edifici sbriciolatosi come polistirolo era stato dichiarato inagibile per pericolo crolli una decina di giorni fa. L’altro, invece, era abitato da una decina di famiglie, ma si ignora se fossero dentro. Numerosi testimoni parlano di un boato, seguito da un’immensa nuvola di fumo. Intanto, i vigili del fuoco hanno finito di abbattere una terza palazzina adiacente alle altre due che rischiava di venire giù. Decine gli abitanti evacuati dai palazzi vicini e la zona è 'off limits'.

GLI AMICI SU FB: «DATECI NOTIZIE» - Su Facebook Simona Carpignano ha un soprannome: «Sorriso». «Perchè il sorriso di Simona - spiegano i suoi amici, a Taranto - è quello che ti rimane dentro». E proprio i suoi amici hanno dato il via già da ieri sera al tam-tam sui social per chiedere, dopo il crollo, notizie della ragazza che abitava al terzo piano del palazzo di 6 piani crollato. «Simona - scrivono su Fb gli amici - è alta, magra, bionda (coi capelli rasta), occhi azzurri. Aiutateci a ritrovarla».

Intanto - a quanto si è saputo - i genitori della ragazza sono già partiti da Taranto per raggiungere la città dove la figlia viveva da qualche mese.

«Sono qui, sono ora negli uffici della polizia giudiziaria, voglio notizie». Sono le poche parole che il papà di Simona Carpignano, la ragazza italiana di cui non si hanno più notizie e che viveva in uno dei due palazzi crollati nel centro storico di Marsiglia.

Il padre della ragazza ha raggiunto la città dove la figlia si era trasferita sei mesi fa per trovare lavoro.