Evade dai domiciliari, 21enne arrestato due volte in poche ore

Un pregiudicato 21enne di Carosino (Ta), Antonio Gigante, è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari, colto in flagrante. Il ragazzo era ai domiciliari per reati in materia di stupefacenti, ed è stato visto dai carabinieri nella villa comunale del paese. Condotto in caserma, dove è stato accertato che non aveva alcun permesso per uscire di casa, il 21enne è stato nuovamente sottoposto ai domiciliari. Ma solo poche ore dopo i militari l'hanno trovato nuovamente fuori, nel centro di San Giorgio Jonico (Ta). Al momento si trova di nuovo costretto a rimanere nella propria abitazione.