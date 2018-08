Pulsano, narcotrafficante albanese: aveva rilevatori gps e passaporti falsi

Un latitante albanese ricercato per traffico di droga dal tribunale di Bologna è stato arrestato dai Carabinieri di Pulsano. Feim Lamaj, 34 anni, residente in provincia di Forli-Cesena, era inseguito da una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Bologna per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. L'uomo è stato scovato all'interno di un'abitazione nel centro tarantino, dopo che i militari erano stati insospettiti da un insolito via vai di persone: nel corso di un controllo, inizialmente sembrava tutto in regola, ma dopo che i Carabinieri hanno approfondito alcuni accertamenti si sono resi conto che si trattava del ricercato.

Durante la perquisizione domiciliare i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato due rilevatori GPS, due telefoni cellulari, un block notes, la somma in contante di € 1660,00 nonché un passaporto ed un documento di identità autentici riportanti lo stesso nome e un cognome diverso, che venivano utilizzati dal Lamaj per raggirare i controlli delle Forze di Polizia e quindi consentirgli di non essere compiutamente identificato e quindi sfuggire all’ordine di custodia cautelare, cosa che non si è verificata grazie alla professionalità e l’acume investigativo dei militari operanti che hanno proceduto ad identificare l’uomo attraverso il controllo incrociato e la comparazione delle sue impronte digitali con quelle presenti in banca dati. Con lui era presente un connazionale di 23 anni, che è stato denunciato a piede libero per favoreggiamento.