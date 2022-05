Picerno-Colucci, fine del rapporto col tecnico del 10° posto in C

La Società AZ Picerno comunica che il 30 giugno 2022 si interromperà il rapporto di lavoro con mister Leonardo Colucci ed il suo staff. L’AZ Picerno, nelle persone del Presidente Donato Curcio e del Direttore Generale Vincenzo Greco, ringraziano mister Colucci e il suo staff per il lavoro svolto e per gli importanti risultati raggiunti, augurando agli stessi le migliori fortune sportive e professionali. Lo ha annunciato la società lucana, precisando che oltre al tecnico, lascerà Picerno anche il suo staff: ad entrambi il presidente e il direttore generale, Donato Curcio e Vincenzo Greco, hanno augurato «le migliori fortune sportive e professionali». Il Picerno ha chiuso la stagione della serie C di calcio al decimo posto in classifica, con 50 punti, venendo eliminato al primo turno dei playoff dal Monopoli: all’arrivo di Colucci era al 13/o posto, con 16 punti.

Leonardo Colucci, cerignolano classe 1972, aveva guidato il Picerno per la prima volta in carriera in questa stagione 2021-2022. Da giocatore ha vantato diverse stagioni in serie A di calcio, tra Lazio, Cagliari, Verona e Bologna. E proprio la distanza dalla città emiliana, dove è rimasta la sua famiglia, che è alla base della fine del rapporto di lavoro col Picerno, perché il tecnico da tempo aveva comunicato al club la sua esigenza di ricongiungersi con la famiglia. Da qui l'addio al club lucano, che adesso è alla ricerca di un tecnico dalle stesse caratteristiche di Colucci: giovane con ambizione che sia in grado di intessere un proficuo rapporto col parco giovanile del Picerno. A riguardo il club sta setacciando alcune piste che portino alla scelta.