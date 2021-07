Putignano, la città abbraccia la sua Bianco che vola a Tokyo

Putignano - La città di Putignano si stringe in un grande abbraccio augurale attorno a Vittoria Bianco, la prima nuotatrice del luogo e del territorio a ottenere una convocazione per i Giochi olimpici (le Paralimpiadi di Tokyo dal 24 agosto al 5 settembre).

Il pass olimpico per il Giappone per l’atleta putignanese 25enne è arrivato con due ori e un record italiano nei 400 stile libero nei Campionati italiani assoluti della Finp che si sono tenuti a Napoli.

Vittoria (classe S9) si allena a Taranto guidata da Romolo Mancinelli. Ha conquistato l’oro nei 100 stile (in un minuto e 6 secondi) e nei 400 stile (4 minuti e 56 secondi), gara quest’ultima in cui ha anche migliorato il record italiano stabilito qualche mese fa.

Per lei quella del 2021 è davvero la stagione perfetta dopo gli ottimi risultati degli Europei con i due bronzi ottenuti in staffetta.

Il commissario tecnico Riccardo Vernole, vista la sua forte determinazione e i grandi risultati conseguiti negli ultimi anni, ha deciso di convocarla e di inserirla nel gruppo di Azzurri che parteciperanno ai Giochi.

La notizia non era affatto scontata anche perché c’erano più atleti per soli due posti. Ieri mattina, la sindaca di Putignano Luciana Laera, il vicesindaco Sandro D’Aprile e il presidente del Consiglio comunale Michele Vinella hanno dedicato una piccola cerimonia augurale a Vittoria.

Per l’occasione le è stata consegnata una pergamena, in segno di gratitudine per i numerosi successi sportivi conseguiti, nonché simbolo dell’abbraccio della città e del grande «in bocca al lupo» per questa importante prova che la vedrà confrontarsi con le più forti nuotatrici internazionali. Ma ora in tanti sono certi che grandi risultati arriveranno, perché il suo nome è Vittoria... di nome e di fatto!