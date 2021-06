Il Bari si affida a Mignani: è lui il nuovo allenatore

Bari - Il Bari ha ingaggiato il nuovo allenatore: è Michele Mignani, ex Modena. L'accordo siglato dal tecnico ligure con il presidente Luigi De Laurentiis e con il ds Ciro Politico è annuale (fino al prossimo giugno 2022), con prolungamento automatico in caso di promozione. Nelle prossime ore saranno completate le formalità burocratiche legate al tesseramento.

Genovese, classe 1972, Mignani ha giocato da calciatore nella Samp, nella Spal e nella Pistoiese. Da allenatore ha mosso i primi passi nelle giovanili senesi, poi a Latina come collaboratore del tecnico Beretta e poi di Breda.

La prima esperienza in panchina l’ha fatto nell'Olbia in D, poi nel 2007 è stato alla guida del Siena, mentre nelle ultime due stagioni è stato a Modena (nel torneo appena concluso è stato eliminato ai play off dall’Albinoleffe).

Mignani preferisce il modulo 4-3-1-2, ma è molto duttile e nell'ultimo torneo ha adottato anche il 4-3-3. In attacco, nell'esperienza emiliana, ha adottato quasi sempre un centravanti torre-boa.