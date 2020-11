Tokyo 2021, De Tullio è il primo nuotatore pugliese che andrà alle Olimpiadi

BARI - «Marco De Tullio è un barese di 20 anni e sarà il primo nuotatore pugliese a partecipare alle olimpiadi. La federazione nuoto, infatti, lo ha selezionato per le qualificazioni delle olimpiadi di Tokyo». Lo annuncia su facebook l’assessore allo Sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, dicendosi «felicissimo per Marco, per la sua famiglia e per la Sport Project, la società barese nella quale è cresciuto». "Non vedo l’ora di fare le levatacce per tifare per lui davanti allo schermo - scrive Petruzzelli - , orgoglioso di vedere un barese gareggiare per la nostra nazione. Forza Marco, questo è il risultato dei tuoi sacrifici e del tuo impegno».