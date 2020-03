Tuffi, la tappa di Polignano del Red Bull Cliff diving è rimandata al 2021

BARI - Rinviata la tappa italiana del campionato mondiale di tuffi della Red Bull: l’appuntamento di Polignano a Mare (Bari) - in calendario per il prossimo 19 luglio - è stato aggiornato al 2021.

«Red Bull - è scritto nella nota dell’organizzatore - annuncia che la tappa italiana della World Series a Polignano a Mare viene posticipata alla stagione 2021 in quanto, data l'emergenza globale causata dalla diffusione del virus Covid-19, in una situazione così incerta e delicata come quella attuale non possono essere garantite le consuete condizioni di sicurezza che le spettacolari performance degli atleti necessitano e che le migliaia di fan dei tuffi da grandi altezze meritano». «È grande il rammarico - prosegue la nota - da parte dell’organizzazione per questo posticipo a lungo termine, ma è convinzione che tutti gli appassionati di questo straordinario sport meritino il massimo dell’impegno e dello sforzo organizzativo per assicurare loro lo spettacolo straordinario a cui negli anni si sono abituati ad assistere».

L’inizio della nuova stagione della Red Bull Cliff Diving World Series 2020 è stato rinviato ad agosto e «appena possibile sarà comunicato il nuovo calendario», concludono gli organizzatori.