Bari, una corsa per il cuore: torna «Running Heart»

BARI - Si correrà domenica 16 febbraio, alle 10 da piazza del Ferrarese a Bari, la quarta «Running Heart», la manifestazione podistica per sostenere la prevenzione in ambito cardiologico. Il percorso di 10 chilometri si snoderà sul lungomare sud della città fino a Torre Quetta. Previsto anche un mini percorso non competitivo di 5 chilometri. Abbinata alla corsa ci sarà una passeggiata ludico motoria di 3,5 chilometri nei vicoli di Bari vecchia.

La manifestazione si apre sabato 15 febbraio con il «Villaggio del Cuore»: quattro postazioni dedicate alla prevenzione dove sarà possibile usufruire di elettrocardiogrammi gratuiti a cura dei medici dell’Anmco Puglia, un workshop di BLS- D (Basic Life Support-Defibrillation) gratuito e controllo della glicemia. Ad ogni persona sarà rilasciata la «Bancomheart», una card personale per accedere al proprio elettrocardiogramma e ai propri dati clinici in ogni momento e da qualsiasi computer, smartphone o tablet. Anche la Regione Puglia sarà presente con una postazione per l’apertura del fascicolo sanitario elettronico per ciascun cittadino che si sottoporrà ad ecg. «Ci saremo - ha detto il direttore dell’Aress Puglia, Giovanni Gorgoni - perché condividiamo lo spirito culturale dell’iniziativa».

«La "Corsa del cuore" ci ricorda che la prevenzione e l’attività fisica sono fondamentali» ha detto il sindaco, Antonio Decaro, ricordando che «Bari sta diventando sempre più una grande palestra all’aperto, la città del benessere e dello star bene dove attraverso la pratica fisica è facile tenersi in forma e in salute». L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Nazionale Cardiologi Ospedalieri.

«Il nostro è un messaggio di attenzione allo stile di vita ed un incoraggiamento a fare attività fisica sin da piccoli» ha spiegato il presidente regionale Massimo Grimaldi. La collaborazione tecnica è affidata all’associazione Bari Road Runners, il cui presidente, Rino Piepoli, ha spiegato che «quest’anno, a differenza delle edizioni passate, il percorso è considerato omologato, ovvero approvato dalla Fidal per eventuali primati». Tra le associazioni che hanno aderito ci sono anche Ama Cuore e Libera.