Pallanuoto, World League e Champions a Bari: è quasi fatta

Profumo di grande pallanuoto attorno allo Stadio del Nuoto di Bari. La notizia serpeggia in città da alcuni giorni. Si attende speranzosi la fumata bianca. Il capoluogo pugliese e le Piscine comunali di via di Maratona si apprestano ad ospitare per l’ennesima volta una partita di World League del Settebello azzurro ed una sfida di Champions. Appuntamenti sui quali l’organizzatrice Waterpolo Bari sta lavorando da settimane con l’intento di riportare in città il meglio della pallanuoto internazionale e italiana.

Si aspetta solo l’ufficialità, ma è ormai in dirittura d’arrivo la decisione di far disputare a Bari una gara Champions della Pro Recco. Capolista nel campionato di A1, la formazione ligure è reduce dall’entusiasmante 24-9 nell’ultima fatica del girone di andata di Champions League vinta a Novara sulla Dinamo Tblisi. Ulteriore tappa di avvicinamento al sogno internazionale che vivrà un momento decisivo il prossimo 21 aprile nel match di ritorno (pronta la diretta Sky) contro i croati del Mladost. Da riscattare l’11-11 ottenuto a Zagabria lo scorso 30 ottobre. Salvo imprevisti, questa sfida post pasquale si giocherà proprio allo Stadio del Nuoto di Bari, pronto a riaccogliere a braccia aperte il team italiano più titolato al mondo.

Il serbo Ratko Rudic, che vivrà il suo derby personale, guiderà la squadra biancoceleste puntando su Bari come portafortuna. Allo Stadio del Nuoto, infatti, la Pro Recco ha già vinto le ultime due edizioni di Coppa Italia. L’ultima, dall’8 al 10 marzo scorsi, come sigillo del successo targato 2018 e in appendice al tredicesimo titolo negli ultimi 14 anni.

Lo stesso Rudic che lega a doppio filo la sua esperienza con la pallanuoto azzurra avendo guidato il Settebello alla storica vittoria della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Barcellona ‘92. E che - proprio a Bari - il 25 gennaio 2011 condusse la Croazia alla vittoria sull’Italia vice campione europea nel terzo turno di World League. Italia che - per la quarta volta dal 2011 ad oggi - nel mese di marzo potrebbe tornare a Bari per un ulteriore scontro di World League. Il match papabile dovrebbe essere quello contro la Russia, al momento seconda del gruppo B. Il Settebello di mister Campagna pilota invece il gruppo A. A quanto pare, la destinazione barese andrà in porto verificata la disponibilità dell’impianto di allenamento. Ufficialità entro domani.