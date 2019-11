Da Castellana al sogno olimpico: Laporta è la nuova stella del golf italiano

Solo sette anni fa era un giovane caddie al servizio dei partecipanti dell’Apulia Grand Final – la tappa finale del Challenge Tour che per sette stagioni si è disputata al San Domenico Golf Club di Savelletri di Fasano – con il sogno di disputare almeno una volta la competizione. Di certo, il 29enne golfista castellanese Francesco Laporta, non immaginava che la realtà potesse essere più bella della fantasia. Il debutto nella tappa riservata ai migliori 45 giocatori del secondo tour europeo al Club de Golf Alcanada di Port d’Alcúdia, nell’isola spagnola di Mallorca, è coinciso infatti con la seconda vittoria (tre settimane dopo il trionfo nell’Hainan Open in Cina) e la vittoria finale del tour.

«Sono stanco ma felice al termine di una settimana fantastica e speciale per la presenza di mio padre Bruno, del mio maestro Pietro Cosenza e di tanti amici. L’obiettivo era riconquistare la prima posizione del tour ed è arrivata anche la vittoria della finale»

Perché un ragazzo di Castellana Grotte, fratello di un pallavolista e un calciatore di buone speranze, sceglie il golf?

«La mia è una passione ereditata. Avevo tredici anni quando, in vacanza da parenti in Sudafrica, giocai con mio padre per la prima volta. Praticavo tennis da sei anni ma con il golf è stato amore a prima vista. Le esperienze dei miei fratelli maggiori, Nicholas, il pallavolista palleggiatore, e Claudio, centrocampista con trascorsi anche in Eccellenza, sono state fondamentali per realizzare questo sogno ed ora sono loro a gestire i molteplici aspetti della mia vita da professionista»

Con i successi è arrivata anche la “carta” per l’European Tour, il principale circuito europeo. Sarà un ritorno dopo l’approdo nel 2016 con la Qualifying School, ti aspetti risultati diversi?

«Tre anni fa ero poco preparato, venivo dall’esperienza nel Sunshine Tour sudafricano molto diverso dall’European che è il secondo circuito più importante del mondo. In questi anni sono cresciuto con una mentalità più adeguata ed esprimendo un gioco diverso. Credo possa andare decisamente meglio»

Il prossimo appuntamento?

«L’European comincerà il 28 novembre con due tornei: l’open di Hong Kong e l’Alfred Dunhill Championship in Sudafrica. Chicco Molinari, numero uno del golf italiano e dodici del mondo, avrebbe voluto che lo accompagnassi in Asia ma ho preferito la tappa sudafricana vista la vicinanza con le Mauritius in cui il tour si trasferirà nella settimana seguente. Per riposare dovrò attendere le classiche settimane natalizie dopo gli Australian Pga Championship nel Queensland. Avrei preferito qualche giorno di riposo in più ma è bello così, d’altronde sono abituato sin da ragazzo a vivere da giramondo. Cerco di godermi gli attimi quando sono a casa ma vivo le gare con serenità»

Che effetto fa essere il primo golfista professionista pugliese, 117 al mondo, quarto italiano dietro Molinari, Pavan (67°) e Migliozzi (109°)?

«È un onore, vuol dire che è possibile farlo anche al sud e nella nostra regione. Spero di essere fonte di ispirazione per tanti ragazzi di cui ne abbiamo davvero bisogno. Fra le migliaia di messaggi giunti in queste ultime settimane in tanti mi chiedono consigli su come iniziare la pratica del golf che non è uno sport d’élite ma per tutti. L’obiettivo di questa stagione sarà spuntare uno dei due posti per la nazionale italiana che disputerà le olimpiadi di Tokyo 2020. Con gli altri contendenti c’è un gran bel rapporto, la rivalità esiste solo sul campo».